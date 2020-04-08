COVID-19: В «ДНР» в больницу отправили еще 13 человек

В «ДНР» подтверждены 6 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, за сутки под наблюдение взяты 13 человек. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на пресс-службу «минздрава ДНР».

«По состоянию на 9:00 8 апреля в ДНР зарегистрировано и подтверждено 6 случаев COVID-19, летальных случаев нет. За последние сутки под наблюдение взяты 13 человек, все 13 человек госпитализированы», – сообщают в «ДНР».

«Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находятся 182 человека, на самоизоляции – 14 тыс. 424 человека. Всего под наблюдением 14 тыс. 606 человек. Выписаны из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на COVID-19 – 45 человек», – уверяют в «республике».

Напомним, в Минреинтеграции сообщили о первой смерти от коронавируса в «ДНР».