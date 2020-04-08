Ночной пожар: На Луганщине горел дом-интернат для престарелых людей

В пгт Троицкое (Луганская обл.) в ночь на 8 апреля произошел пожар в доме-интернате для престарелых людей и людей с инвалидностью. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Ночью 8 апреля, примерно в 04:05 по неизвестным причинам произошло возгорание крыши Троицкого областного дома-интерната для престарелых и инвалидов. В то время в помещении находились 35 подопечных и работники заведения», – говорится в сообщении.

В ОГА отмечают, что силами персонала интерната все люди, которые в нем находились, были эвакуированы и временно устроены в КНП «Троицкое территориальное медицинское объединение».

«Команда спасателей прибыла на место происшествия вовремя. Было задействовано семь единиц специальной техники. Поэтому пожар был ликвидирован оперативно. Огонь повредил крышу», – сообщается о подробностях происшествия.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации создана комиссия во главе с заместителем председателя Луганской облгосадминистрации. Причину возникновения пожара должно назвать следствие.