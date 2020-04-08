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На Донетчине горела «заброшка»: Погибли два человека

08.04.20 12:27
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Лимане (Донецкая обл.) сегодня, 8 апреля, в результате пожара погибли 2 человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в 07:20 спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. И. Лейко в г. Лимане.

На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел внутри заброшенного одноэтажного здания.

«После ликвидации пожара, во время разбора конструкций были обнаружены тела двух людей без признаков жизни. Пожарные локализовали пожар в 07:58 и ликвидировали в 8:13. От Главного управления привлекались 10 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими специалистами», – рассказали в ГСЧС.

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