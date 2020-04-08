Карантин в учебных заведениях, закрытие ТРЦ необходимы, – опрос (Инфографика)

Ряд мероприятий украинского правительства, реализуемых для предотвращения распространения коронавируса COVID-19, являются эффективными и оправданными. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 апреля во время онлайн-брифинга по случаю презентации нового проекта Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива «Политический квартал: январь-март 2020» рассказал политический аналитик фонда Андрей Сухарина.

По его словам, эксперты оценили, насколько мероприятия правительства являются эффективными и оправданными. «Фактически все эксперты соглашаются, что карантин в учебных заведениях нужен, закрытие торгово-развлекательных центров и заведений общественного питания – необходимы», – сообщил Андрей Сухарина.

«Однако касательно введения административной и уголовной ответственности за нарушение карантина, закрытия метро и ограничения в работе общественного транспорта оценки не такие однозначные. Большинство склоняется к тому, что это делать нужно, но тут нет четкого консенсуса», – рассказал он.

Что касается эффективности деятельности правительства, относительно нейтральные оценки – по охране гражданского порядка, по коммуникации с населением, пояснению принятых мер. При этом обеспечение медучреждений необходимыми ресурсами и ряд других мер эксперты оценили очень негативно.

Напомним, эксперты низко оценили деятельность президента Украины Зеленского в сфере кадровой политики, и нейтрально – в сферах коммуникации с обществом и борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19.