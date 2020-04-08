Обстрел украинских журналистов на Донбассе: Начато расследование

Начато расследование по факту обстрела представителями незаконных вооруженных формирований (НВФ) автомобиля с журналистами в Донецкой области. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

«Под процессуальным руководством Волновахской местной прокуратуры начато досудебное расследование по факту обстрела представителями незаконных вооруженных формирований РФ автомобиля, в котором находилась съемочная группа телеканала "Украина". Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны)», – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

По данным следствия, во вторник, 7 апреля, около 11:00 в районе пгт Красногоровка (Донецкая обл.) с беспилотного летательного аппарата было сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль, в котором находились 3 работника телеканала и пресс-офицер бригады ВСУ.

«Вследствие вражеской атаки транспортное средство получило повреждение, пассажиры не пострадали», – отметили в пресс-службе.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.