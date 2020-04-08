«Большая стройка»: В Краматорске до конца года хотят построить стадион

В Краматорске сегодня, 8 апреля, прошло рабочее совещание по вопросам реализации программы президента Украины «Большая стройка». В рамках программы до конца года планируют завершить строительство городского стадиона. Об этом сообщает управление физической культуры и спорта Донецкой облгосадминистрации.

С ходом выполнения работ по строительству спортивно-оздоровительного комплекса по улице Парковой ознакомились заместитель председателя Донецкой ОГА Вадим Филашкин и начальник управления физкультуры и спорта облгосадминистрации Владимир Мыцык.

«В Донецкой области до конца 2020 года должны появиться 5 новых стадионов, 2 из которых – в Краматорске», – напомнили в областном спортуправлении.

Согласно проекту, комплекс рядом с детско-юношеской спортивной школой № 2 в Краматорске будет включать футбольное поле с искусственным покрытием размерами 105x68 м, беговые дорожки по кругу, спортивные площадки, трибуны для зрителей, а также освещение.

Строительство финансируется за счет средств Государственного фонда регионального развития, городского и областного бюджетов.

Как сообщили в Донецкой ОГА, 26 марта с подрядчиком ООО «УБК №1» был заключен договор на сумму 35 млн 525,47 тыс. грн. На место проведения работ завезена техника, завершить строительство планируется осенью 2020 года.