В «ДНР»: В Амвросиевке нетрезвый мужчина бросил на асфальт осколочную гранату

В неподконтрольной украинским властям Амвросиевке (Донецкая обл.) мужчина привел в действие гранату. Из-за того, что произошла осечка, никто не пострадал.

Как сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-центр «МВД ДНР», нетрезвый мужчина в ходе внезапно возникшего словесного конфликта достал из сумки осколочную гранату, привел ее в боевую готовность и бросил на асфальт. Благодаря тому, что произошла осечка запала, никто из окружающих не пострадал.

В «ДНР» уверяют, что сотрудники «полиции» задержали мужчину, в отношении него открыли «уголовное дело».