«Оставайтесь дома – мы прикроем»: Военные на Донбассе обратились к украинцам (Видео)

Украинские военные, которые несут службу в районе операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, записали видеообращение и призвали украинцев оставаться дома во время карантина.

«Оставайтесь дома! Мы прикроем!», – говорят герои ролика, опубликованного на странице ООС в Facebook.

Всего за 2 часа после публикации видео набрало почти 3 тыс. просмотров.

В то же время на Донбассе каждый день продолжаются обстрелы.

Напомним, за минувшие сутки, 7 апреля, зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Также 7 апреля, в госпиталь в Киеве доставили 18 раненых на Донбассе украинских военных с ампутациями, ожогами, пулевыми и осколочными ранениями.