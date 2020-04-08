Авария в Краматорске: Двое пострадавших

Полицейские Краматорска проверяют обстоятельства аварии, в которой травмированы два человека. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что водитель автомобиля не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

«Сегодня в 01:10 в дежурную часть Краматорского отдела полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул. Волгодонская. На месте происшествия установлено, что 52-летний водитель автомобиля "Mazda 6", двигался по ул. Волгодонской и не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части, в результате чего автомобиль перевернулся. В результате аварии мужчина и женщина, которые были пассажирами автомобиля, получили телесные повреждения», – сообщили в полиции.

По данному факту полиция открыла уголовное производство с предварительной правовой квалификацией ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».