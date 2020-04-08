«Во многом абсурдно»: В Кремле отреагировали на предложения уйти из Донбасса и Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на предложения бывших послов США в Украине по возвращению неподконтрольных правительству территорий Донбасса и Крыма в обмен на снятие санкций на фоне пандемии коронавируса.

В комментарии российским СМИ Песков отверг эти предложения и заявил, что такая точка зрения «нереалистичная, во многом абсурдная».

«России нечего выходить с территории Донбасса, она туда не заходила. По Крыму вообще вопрос ни "если", ни "когда" не стоит. Крым – это часть Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями», – подчеркнул спикер президента РФ.

Напомним, американские дипломаты Джон Хербст, Стивен Пфайфер и Уильям Тейлор заявили, что кризис, вызванный пандемией COVID-19 и падением мировых цен на нефть, открывает дополнительное окно возможностей для мирного урегулирования российско-украинского конфликта.