Нынешний кризис подобен тому, с которым Украина столкнулась в 2014 году, – аналитик

Кризис, который сейчас переживает Украина из-за распространения коронавируса COVID-19, имеет сходство с кризисом 2014 года, когда начался военный конфликт на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 апреля во время онлайн-брифинга по случаю презентации нового проекта Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива «Политический квартал: январь-март 2020» рассказал политический аналитик Фонда Петр Бурковский.

«Кризис, который мы сейчас переживаем, подобен кризису, с которым мы столкнулись в 2014 году. С тем отличием, что враг тогда был понятным, угроза была очевидна, и эта очевидность угрозы и понятный характер врага давали и понимание того, что нужно делать, чтобы защитить страну и сохранить суверенитет и независимость», – сообщил эксперт.

«Нынешний характер кризиса подобный в том, что, как и в 2014 году (это показал и экспертный опрос), у общества и у экспертов в частности отсутствует ощущение того, что есть точка опоры, которая поможет выстоять в этой борьбе. В 2014 году были большие сомнения по поводу власти, сейчас эти сомнения – еще больше», – добавил он.

По результатам опроса, по словам аналитика, лишь 8% считают, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит предоставить чрезвычайные полномочия для борьбы с эпидемией.

Как отметил Бурковский, это связано с тем, что власти не показывают способностей к тому, чтобы на самом деле предложить и реализовать план по борьбе с эпидемией.

«Очевидно, у власти сейчас главный шанс не в чрезвычайных полномочиях, а в мерах, которые позволят вернуть доверие людей. Например, одной из таких мер, которую поддержали большинство опрошенных нами экспертов, является формирование проевропейского правительства», – подчеркнул он.

Напомним, эксперты низко оценили деятельность президента Украины Зеленского в сфере кадровой политики, и нейтрально – в сферах коммуникации с обществом и борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19.

Также сообщалось, что, по результатам опроса, ряд мероприятий украинского правительства, реализуемых для предотвращения распространения коронавируса COVID-19, являются эффективными и оправданными.