Пенсии неподконтрольному Донбассу: Что нужно, чтобы зафиксировать лояльный режим выплат

На период «антикоронавирусного» карантина в Украине отменен ряд проверок внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), продолжается выплата пенсий и соцпособий без ранее обязательной идентификации. Но карантин когда-нибудь закончится, а с ним – и эти послабления.

Чтобы зафиксировать более лояльный режим получения выплат жителями временно неподконтрольных украинским властям территорий, необходимы целенаправленные усилия власти. Об этом «Донецким новостям» рассказал глава общественной организации «Институт региональной политики» Энрике Менендес.

По его словам, важно не путать причину и следствие. «Несмотря на то, что определенные послабления есть, одновременно с этим полностью прекращено сообщение между подконтрольной и неподконтрольной территориями. Напомню, что именно жители ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей, – ред.) в основном получают пенсии, зарегистрировавшись как ВПЛ», – отметил Энрике Менендес.

«И с окончанием чрезвычайного режима, связанного с коронавирусом, ситуация, скорее всего, не изменится. В смысле – все меры идентификации и верификации вернутся на круги своя», – добавил он.

Зафиксировать более лояльный режим получения выплат пенсий для этих людей, по словам эксперта, можно будет только в том случае, если власть предпримет для этого целенаправленные усилия. «Вопрос ведь не в технологической сложности и неясности как это можно реализовать. Соответствующие предложения от правозащитников и общественников давно озвучены, некоторые даже пытались закрепить на законодательном уровне», – сообщил глава общественной организации «Институт региональной политики».

Речь, по его словам, в наличии либо отсутствии политической воли. «У правящего режима, к сожалению, нет пока политической воли, чтобы сделать более лояльные условия для получения соответствующих выплат жителями временно неподконтрольной территории. И коронавирус тут ни при чем», – резюмировал он.

С мнениями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале: «Когда карантин закончится: Сохранят ли нынешние послабления для переселенцев».