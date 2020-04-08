Почти 50 человек до сих пор остаются на КПВВ «Станица Луганская»: Стало известно, почему они не могут вернуться домой

Сегодня, 8 апреля, почти 50 человек до сих пор остаются на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) и не могут пересечь линию разграничения в сторону неподконтрольной украинской власти территории. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») на своей странице в Facebook.

Вчера, 7 апреля, руководитель Северодонецкого офиса Фонда Елена Грекова в комментарии «Радио Свобода» сообщила, что на КПВВ продолжают находиться 46 человек, которым нужно попасть домой на временно неподконтрольную украинской власти территорию. «Люди прибывают снова, по состоянию на утро 7 апреля, их было уже 46 человек. 1 апреля пропустили 27 человек. У всех указывали причину пересечения – "воссоединение семьи". Но первых пропустили, после того, как они смогли договориться с Луганском. Там возникла такая ситуация, что в списке был 31 человек, но кто-то не пришел. А пропускали только по спискам. Нет согласования с той стороной, что они людей впустят», – сообщила Грекова.

По ее словам, украинская сторона согласилась пропустить через КПВВ людей, стремящихся попасть домой, но «власти» «ЛНР» в Луганске еще не согласовали списки и не предоставили гарантий, что впустят людей на свою сторону КПВВ.

Из-за закрытия КПВВ на карантин, люди с обеих сторон линии разграничения остались заблокированными. На КПВВ «Станица Луганская» уже больше недели около 50 человек пытаются пересечь линию разграничения, чтобы попасть домой. Люди вынуждены за свой счет снимать жилье и ежедневно приходить на КПВВ, просить о разрешении пересечения линии соприкосновения.

В подобной ситуации оказались еще 5 человек на КПВВ «Майорское» (Донецкая обл.). Как сообщили в Военно-гражданской администрации поселка Зайцево, люди вынуждены были искать временное жилье и поселились временно в двух частных домах. Прибывшие граждане и владельцы жилья предоставили письменные обязательства не покидать территорию двора 14 суток.

Истории людей, которые не смогли пересечь линию разграничения и «застряли» на КПВВ «Станица Луганская» на несколько дней, оставшись без крыши над головой, без еды, а некоторые и без денег, читайте здесь.