На Донетчине капитально ремонтируют один из мостов (Видео)

В Донецкой области идет капитальный ремонт моста на автодороге местного значения Н-20. Об этом сегодня, 8 апреля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

«Капитально ремонтируем мост на км 15+394 автодороги Димитров – Гродовка (Н-20). Общая протяженность ремонта – 210 метров, само сооружение моста будет иметь длину 18 метров», – написал он.

По словам главы области, работы финансируются из областного бюджета. Заказчик – Служба автомобильных дорог в Донецкой области, исполнитель – ООО «Донбассстройиндустрия».

По словам ведущего инженера отдела качества и новых технологий Службы автомобильных дорог в Донецкой области Виталия Третьяка, на данный момент проводятся работы по разборке существующего моста (демонтаж существующих металлических пролетных строений – ферм), работы по отводу русла реки.

После ремонта мост будет переведен в водопропускную трубу из металлической гофрированной конструкции шириной 5 м, высотой 3 м, что будет соответствовать современным нормам по габаритам и пропуску воды.

Напомним, что в 2020 году Служба автодорог в Донецкой области планирует за счет государственного дорожного фонда капитально отремонтировать 7 искусственных сооружений (общей длиной более 302 погонных метров) на автомобильных дорогах государственного значения.