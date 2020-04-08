На дороге, соединяющей Северодонецк и Станицу Луганскую, начинается ремонт (Фото)

В Луганской области на этой неделе начинаются ремонтные работы на дороге, соединяющей Северодонецк и Станицу Луганскую, в рамках проекта «Большое строительство». Первые работы начнутся со Станицы Луганской. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, запланировано провести текущие средние ремонты автомобильных дорог общего пользования государственного значения Т-13-09 Счастье – Широкий на участке км 0+000 – км 37+350 и Р-22 контрольно-пропускной пункт «Красная Таловка» – Луганск на участке км 26+630 – км 43+430.

Общая протяженность маршрута – 123 км. «Это очень большой проект, который впервые реализуется на территории Луганской области», – отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Луганской области

Водителей просят быть бдительными и предельно внимательными в местах проведения дорожных работ.

Напомним, что в марте текущего года были определены победители тендеров на ремонт дороги от Северодонецка до Станицы Луганской, а также определены участки.

Как сообщалось ранее, в Луганской области в 2020 году планируется восстановить 135 км дорог. В соответствии с отдельным поручением президента Украины, четыре участка дороги Северодонецк – Станица Луганская являются первостепенной задачей, которую нужно выполнить в этом году.