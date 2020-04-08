В СММ ОБСЕ сообщили, что не оказывают помощь людям, которым не удается пересечь линию разграничения на КПВВ Донетчины

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не оказывает помощь гражданам, которым не удается пересечь линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Миссии на своей странице в Facebook.

«В ряде социальных сетей появились сообщения, утверждающие, что ОБСЕ оказывает помощь людям, находящимся возле блокпостов в Донецкой области и которым не удается пересечь линию соприкосновения. Также был указан электронный адрес СММ ОБСЕ, по которому люди могли сообщить свои данные. Это неправдивая информация», – говорится в сообщении.

В СММ уточнили, что на веб-сайте Государственной пограничной службы (ГПСУ) органы власти Украины опубликовали рекомендации в отношении введенных в настоящее время механизмов.

Напомним, что с 22 марта в районе проведения Операции объединенных сил временно прекращается пропуск через линию разграничения.

Как сообщалось ранее, КПВВ в Донецкой и Луганской областях продолжают функционировать с украинской стороны в режиме ограничения, прекращения пропуска лиц и транспортных средств, после вступления в действие распоряжения командующего Объединенных сил, которым, в связи с возможной пандемией COVID-19, временно прекращается пропуск через линию разграничения.