Компенсация от Украины в исках о разрушенном в зоне АТО жилье: Верховный суд вынес прецедентное решение

Адвокаты Чугуевской правозащитной группы – члена Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) получили постановление Верховного суда Украины, которое обязывает взыскать с Украины за счет средств Государственного бюджета в пользу клиента денежную компенсацию в размере 25 тыс. грн. Юристам потребовалось 3 года, чтобы доказать, что за ущерб за разрушенное жилье в условиях антитеррористической операции (АТО) отвечает Украина. Об этом сообщает пресс-служба УХСПЧ.

Так, в июле 2015 года, в разгар АТО, в поселке Новгородское, который подчинен Торецку (Донецкая обл.), снарядами был поврежден жилой дом, гараж и погреб Пелагеи Крамчаниновой. Из-за обстрелов ее дом стал непригодным для проживания. «Тогда правоохранители открыли уголовное производство, однако должного расследования проведено так и не было», – отмечают правозащитники.

Уже в июле 2017 года Пелагея Крамчанинова обратилась в суд с иском о возмещении имущественного вреда. Ответчиком указала государство Украина в лице Кабинета министров Украины, Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины, Главного управления Национальной гвардии Украины, Государственной казначейской службы Украины, Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, прокуратуры Харьковской области. «Тогда Червонозаводский районный суд города Харькова ей отказал в удовлетворении иска, ведь истица к местной государственной администрации или органов местного самоуправления с предложениями о добровольной передаче поврежденного дома не обращалась, приговор в уголовном деле – отсутствует, а лиц, совершивших преступление, не установлено. Фактически по тем же причинам Пелагеи Крамчаниноврй отказали и в апелляционной инстанции», – говорится в сообщении.

В кассационной жалобе истица с юристами акцентировали на неправильности применения судами норм материального права и нарушении норм процессуального права, и просили принять новое решение и удовлетворить иск. Свою жалобу в Верховном суде мотивировали тем, что вывод суда о необходимости установления лиц, совершивших преступление, не основывается на действующем законодательстве, поскольку установление лиц, совершивших террористический акт, не является условием возмещения ущерба государством на основании ч. 1 ст. 19 Закона Украины «О борьбе с терроризмом», а надлежащее расследование государство не провело.

Как уточняется, среди доводов также было то, что суды первой и второй инстанции ссылались на ст. 86 Кодекса гражданской защиты Украины. Ведь государство Украина в качестве ответчика не предоставило доказательств о том, что истица отказалась добровольно передать поврежденный дом органу местного самоуправления. Кроме того, в законе не говорится об обязательной предварительной передаче жилья как предпосылки выплаты денежной компенсации. Такая передача может осуществиться как до, так и во время или после выплаты компенсации, а Пелагея Крамчанинова от передачи дома органу местного самоуправления не отказывается.

Также женщина отметила, что ее жилье претерпело серьезных разрушений во время АТО, оно фактически уничтожено. А государство в таких случаях бездействует – субвенции на восстановление объектов жилищного фонда частной собственности не предоставлялись, закон или нормативный акт по возмещению вреда лицам, пострадавшим во время проведения АТО, – отсутствует, а государственный орган, который должен возмещать ущерб, так и не определен.

«В правовом государстве не могут оставаться длительное время нарушенными конституционно гарантированные права гражданина только из-за неопределенности и пробела в законодательстве, бездействия должностных лиц, которые медлят с законодательной инициативой», – цитата из кассационной жалобы Пелагеи Крамчаниновой.

В марте 2020 года дело рассматривала коллегия Верховного суда. В своем постановлении судьи отмечали, что суды первой и апелляционной инстанции неправильно применили нормы материального права, поэтому суд кассационной инстанции отменил предыдущие судебные решения и принял новое – взыскать за счет государства денежную компенсацию в размере 25 тыс. грн в пользу истицы. Верховный суд назвал и 4 аргумента:

отсутствие компенсации ущерба в течение длительного времени и невосстановление жилья;

отсутствие специального порядка возмещения за поврежденное в результате террористического акта жилье;

неспособность государства защищать собственность в понимании ЕСПЧ;

отсутствие надлежащего расследования случая причинения вреда в понимании ЕСПЧ при установленном в соответствующем уголовном производстве факта повреждения в результате террористического акта жилья.

«В УХСПЧ считают, что это решение может и должно стать примером для других пострадавших в зоне АТО/ООС», – резюмируется сообщение.