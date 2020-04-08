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Падение мужчины с лестницы на трубу: Полиция Славянска начала расследование инцидента

08.04.20 14:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Полиция Славянска (Донецкая обл.) начала расследование обстоятельств, при которых 61-летний житель города упал с лестницы на трубу. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что 61-летний мужчина упал с лестницы и напоролся на металлическую трубу, которая проткнула его тело насквозь.

«По спецлинии полиции поступило сообщение от фельдшера "скорой помощи" о том, что на территории частного домовладения произошел несчастный случай. По словам близких, мужчина, работая по хозяйству, упал с 2-метровой высоты, в результате чего получил тяжелые телесные повреждения. Пострадавший был госпитализирован в хирургическое отделение», – рассказали в полиции.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 с пометкой «Несчастный случай» Уголовного кодекса Украины.

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