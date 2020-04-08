Коронавирус: На Донетчине ожидают прибытие новых партий помощи из Китая

В течение текущей недели в Украину несколькими авиарейсами из Китая доставят помощь для борьбы с эпидемией коронавируса. Часть этой помощи получит Донецкая область. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Председатель ОГА отметил, что по данным вопросам поддерживается постоянная связь с Офисом президента, и каждую неделю глава государства проводит селекторные совещания с регионами.

«До конца этой недели еще прибудут 7 бортов из Китая со средствами индивидуальной защиты, с аппаратами искусственной вентиляции легких, медикаментами. Часть помощи распределяется также равномерно, пропорционально и на Донецкую область», – сказал Кириленко.

Он добавил, что подобную помощь Донетчина получила от Фонда Рината Ахметова. Фонд передал области 50 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса.

Кроме того, собственными силами в регионе наращивают материально-техническую базу для противостояния распространению коронавирусной инфекции.

«В области шьются маски, одноразовые и многоразовые костюмы, другие средства индивидуальной защиты», – сказал Кириленко.