У Зеленского заявили о невозможности смягчения в Украине карантинных мер

В настоящее время нельзя говорить о смягчении карантинных мер из-за коронавируса в Украине, особенно с учетом Пасхальных праздников. К такому решению пришли на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом, сообщает сегодня, 8 апреля, пресс-служба Офиса президента Украины (ОПУ).

Как отмечается, во время празднования Пасхи есть угроза скопления людей, к тому же, немало украинцев возвращаются домой на празднование.

«Карантин – это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так быстро. Мы видим, что многие украинцы ответственно относятся к карантину, хотя это нелегко», – сказал Зеленский.

Кроме того, как сообщили в правительстве, не смягчать карантинные меры призвали во Всемирной организации охраны здоровья (ВООЗ).

Ранее сообщалось, что Украина не отменит карантинные меры в апреле.