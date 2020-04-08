На Луганщине участники «МГБ ЛНР» пытались завербовать госслужащую военно-гражданской администрации

На Луганщине Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала попытку «спецслужбы ЛНР» завербовать чиновницу военно-гражданской администрации. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

«Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли на Луганщине втягивание руководителя одной из структурных звеньев областной военно-гражданской администрации в антиукраинскую деятельность в пользу террористической организации "МГБ ЛНР"», – говорится в сообщении.

Так, по информации СБУ, участники «МГБ» задержали чиновницу на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская», когда она по семейным делам пыталась попасть во временно неподконтррольный Луганск.

В «МГБ» были осведомлены о специфике служебной деятельности женщины, в течение многих часов запугивали ее, и в конце концов заставили согласиться на конфиденциальное сотрудничество. «Спецслужбу» интересовал доступ к актуальным сведениям о деятельности органов власти и управления Луганской области.

Как отмечается, в настоящее время проводится проверка в отношении госслужащей. «Служба безопасности Украины в очередной раз призывает граждан быть бдительными и отмечает, что объектом вербовочных направлений представителей российско-террористических незаконных вооруженных формирований может стать любой, но работники государственных органов, учреждений и члены их семей находятся в зоне особого риска», – сказано в сообщении.

В СБУ напомнили, что ст. 111 (государственная измена) УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. «В то же время, согласно положениям ч. 2 ст. 111 УК Украины, от уголовной ответственности освобождается гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно сообщил органам государственной власти о своей связи с ними и полученное задание», – добавили в СБУ.