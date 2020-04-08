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В Украине упростили получение соцвыплат переселенцам во время карантина

08.04.20 17:04
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Кабинет Министров Украины на период карантина упростил процедуру получения ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) из Донбасса и Крыма, в частности, запретил прекращение соцвыплат. Соответствующее постановление «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины» было утверждено на заседании правительства сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Так, согласно принятому документу, предусмотрено, что на период действия карантина или ограничительных мер и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается:

  • принятие решений об отмене действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ) на основании информации о длительном отсутствии (более 60 дней) человека по месту жительства, которое дает основания считать, что такое лицо вернулась к оставленному месту постоянного проживания;
  • остановки публичным акционерным обществом «Государственный ощадный банк Украины» расходных операций по текущему счету ВПЛ при отсутствии прохождения физической идентификации;
  • осуществление контроля за проведением соцвыплат переселенцам по месту их фактического проживания/пребывания.

Таким образом, если окончание текущего 6-месячного срока соцвыплат переселенцу произошло в период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни, и в течение 30 дней со дня его отмены, назначение пособия на следующий 6-месячный срок проводится автоматически, без подачи соответствующего заявления и документов, которые были предусмотрены ранее, в таком же размере, в котором она выплачивается в текущем 6-месячном сроке.

Кроме того, это время не засчитывается в период пребывания на временно неподконтрольных Украине территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и Севастополе.

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