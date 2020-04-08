Афера с газом: На Донетчине «Донецкоблгаз» приписал населению более 1,7 млрд долгов

На Донетчине Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила руководство компании «Донецкоблгаз» на миллиардных махинациях с государственным природным газом. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

«Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачила топ-менеджмент ПАО "Донецкоблгаз" на реализации схемы по растрате государственного природного газа на миллиарды гривен», – сказано в сообщении.

Сотрудники спецслужбы установили, что некоторые промышленные предприятия Донетчины с 2017 года потребляли государственный природный газ бесплатно. При этом руководство «Донецкоблгаза» «перебрасывало» долги за потребленные коммерсантами энергоресурсы на счета жителей области.

Таким образом, сформировалась искусственная задолженность населения за, якобы, потребленный природный газ на сумму свыше 1,7 млрд грн. Для проведения афер организаторы разработали и внедрили в производственную деятельность компании программное обеспечение со скрытой функцией ведения двойной бухгалтерской отчетности.

В результате проведенных обысков в ПАО «Донецкоблгаз», а также по месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили и изъяли вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность топ-менеджмента «Донецкоблгаза».

«Сейчас решается вопрос об объявлении подозрений в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения руководителям ПАО "Донецкоблгаз"», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.