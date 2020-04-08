В Украине продлили сроки государственных соцвыплат на период карантина

В Украине правительство продлило сроки выплаты государственных социальных пособий гражданам и сроки обращения за их назначением на период карантина и на 30 дней после его отмены. Соответствующее постановление Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы предоставления государственной социальной помощи» было принято сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Как отметила министр социальной политики Марина Лазебная, на время карантина, когда предусмотрены ограничения передвижения граждан, необходимо усилить их социальную защиту, обеспечить дополнительные социальные гарантии.

Так, решением правительства продляются сроки:

выплаты на новый период государственной социальной помощи, которая была назначена ранее, без необходимости личного обращения граждан в органы социальной защиты населения;

новых обращений за назначением некоторых видов государственной помощи;

выплаты государственной социальной помощи людям с инвалидностью с детства, детям с инвалидностью, людям с инвалидностью, в случаях, когда срок переосвидетельствования органом МСЭК (медико-социальной экспертной комиссии) или ВКК (врачебно-консультативной комиссии) пропущен.

Также, как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, с 10 апреля этого года вводится информационная платформа «Помощь рядом» («Допомога поруч») для оказания поддержки и социальных услуг гражданам пожилого возраста, людям с инвалидностью и другим незащищенным категориям граждан со стороны местной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций.

Ранее сообщалось, то Кабинет Министров Украины на период карантина упростил процедуру получения ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) из Донбасса и Крыма, в частности, запретил прекращение соцвыплат.