На Донетчине посчитали потребность больниц в средствах защиты в случае роста эпидемии

В Донецкой области потрачено 17 млн грн на обеспечение больниц средствами для борьбы с коронавирусом. Поставки осуществляются поэтапно, и область имеет расчеты потребности медиков на случай нарастания темпов эпидемии. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Средства Донецкой облгосадминистрацией выделены на обеспечение всех больниц в сумме 133 млн грн. По состоянию на сегодня, коммунальному предприятию ОГА для контрактования поставок перечислены средства в сумме 70 млн грн, потрачено порядка 17 млн грн. Каждая больница постепенно получит средства индивидуальной защиты: маски, очки, защитные костюмы», – рассказал Кириленко.

Кроме того, по его словам, в области работают швейные цеха, которые также изготавливают средства индивидуальной защиты – от масок до костюмов. «Приобретена ткань, они работают в быстром темпе, но потребность очень большая», – отметил глава ОГА.

Он рассказал, что потребность в случае высокого нарастания пандемии и работы на 100% всех больниц из расчета на 90 дней составляет очень большое количество. В частности, костюмов многоразовых биологической защиты потребуется порядка 30 тыс. шт., одноразовых – 105,6 тыс. шт., перчаток – 3 млн 600 тыс. шт., перчаток нестерильных – 2 млн 250 тыс. шт.

«Распределение поступающих средств идет от количества больных, сколько может принять город или район, и также цифры есть, сколько процентов уже поступило и как распределяется. Над этим работаем, и процент обеспечения средствами индивидуальной защиты ежедневно будет увеличиваться», – резюмировал Кириленко.