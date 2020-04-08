На Донетчине пограничники ежедневно наблюдают за обстановкой в акватории Азовского моря (Фото)

В Донецкой области пограничники ежедневно мониторят обстановку в ​​акватории Азовского моря. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

«Штиль способствует нашим пограничникам, они могут просматривать морское полотно на много миль вперед. Постоянная связь с Мариупольским отрядом морской охраны и другими подразделениями из состава Объединенных сил для быстрого реагирования на изменения в обстановке», – говорится в сообщении.

Так, военнослужащие Донецкого погранотряда ежедневно наблюдают за обстановкой в ​​акватории Азовского моря также и из пунктов технического наблюдения, отслеживают курсы кораблей и предотвращают возможные попытки высадки вражеских диверсионных сил на побережье.

Кроме этого – ежедневно на страже пограничные патрули. Они, перемещаясь по определенному маршруту к месту пешего патрулирования, осуществляют мониторинг надводной обстановки с использованием технических приборов.

Фото: Донецкий погранотряд

«Выполняя задачи по отражению и сдерживанию российской вооруженной агрессии и учитывая действующие карантинные ограничения, важным является выявление подозрительных лиц в приграничных районах и поддержка связи с местным населением для оказания помощи в случае опасных ситуаций», – резюмируется сообщение.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области побережье Азовского моря находится под охраной украинских «зеленых беретов».