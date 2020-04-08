Глава Донетчины о работе рынков: Выполняют требования – работают

Рынки в Донецкой области в условиях карантина могут работать только при условии полного выполнения санитарных норм и требований, начиная с регистрации операторов рынков. Об этом сегодня, 8 апреля, заявил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что ни одно селекторное совещание у президента Украины по вопросам коронавируса не проходит без проблемы работы рынков.

«Сейчас у нас действует постановление главного государственного санитарного врача Украины. Этим постановлением предусмотрен исчерпывающий перечень требований, необходимых для того, чтобы рынки работали. Одним из первых пунктов является то, чтобы оператор был зарегистрирован как оператор рынка продовольственных товаров», – подчеркнул Кириленко.

Он рассказал, что главным санитарным врачом Донецкой области на основании этого постановления было принято аналогичное постановление по региону о функционировании рынков.

«Для выполнения этих постановлений органами местного самоуправления должны создаваться комиссии, которые проверяют все требования, начиная с регистрации оператора, и заканчивая санитарными нормами. Если эти требования выполняются – значит, рынки до завершения действия данного постановления будут функционировать. Не выполняются – будут закрыты», – подчеркнул Кириленко.

В то же время, по его словам, есть определенные видения, в том числе у профильных министров, о полном запрете работы рынков на период карантина.