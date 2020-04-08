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Как должны хоронить умерших от коронавируса: Обнародованы рекомендации Минздрава

08.04.20 15:51
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине определены правила захоронения людей, умерших от коронавируса. Среди прочего, обязательна дезинфекция и ограничено количество людей. Рекомендации Министерства здравоохранения обнародованы в Telegram-канале «Коронавірус_інфо».

Так, в связи с ростом количества летальных исходов от COVID-19 Минздрав рекомендует временно придерживаться следующих рекомендаций при проведении ритуальных обрядов:

  • не более 10 присутствующих при условии одновременного пребывания в помещении;
  • не более 1 человека на 10 кв. м;
  • безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими;
  • запрещено целовать тело умершего из-за риска инфицирования;
  • похороны или кремация тела должны проходить в плотно закрытом гробу;
  • органы местного самоуправления осуществляют учет людей, присутствовавших при погребении.

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