Как должны хоронить умерших от коронавируса: Обнародованы рекомендации Минздрава

В Украине определены правила захоронения людей, умерших от коронавируса. Среди прочего, обязательна дезинфекция и ограничено количество людей. Рекомендации Министерства здравоохранения обнародованы в Telegram-канале «Коронавірус_інфо».

Так, в связи с ростом количества летальных исходов от COVID-19 Минздрав рекомендует временно придерживаться следующих рекомендаций при проведении ритуальных обрядов: