Как должны хоронить умерших от коронавируса: Обнародованы рекомендации Минздрава

В Украине определены правила захоронения людей, умерших от коронавируса. Среди прочего, обязательна дезинфекция и ограничено количество людей. Рекомендации Министерства здравоохранения обнародованы в Telegram-канале «Коронавірус_інфо».
Так, в связи с ростом количества летальных исходов от COVID-19 Минздрав рекомендует временно придерживаться следующих рекомендаций при проведении ритуальных обрядов:
- не более 10 присутствующих при условии одновременного пребывания в помещении;
- не более 1 человека на 10 кв. м;
- безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими;
- запрещено целовать тело умершего из-за риска инфицирования;
- похороны или кремация тела должны проходить в плотно закрытом гробу;
- органы местного самоуправления осуществляют учет людей, присутствовавших при погребении.