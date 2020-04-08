В «ДНР» : Горняки шахты им. Засядько провели успешную акцию протеста

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке горняки шахты им. А. Ф. Засядько провели акцию протеста под землей с требованием погасить задолженность по зарплате. Об этом сегодня, 8 апреля, пишут в соцсети на странице ресурса, среди создателей которого называется «Рабочая партия России».

Отмечается, что акция протеста прошла вчера, 7 апреля, и закончилась частичным погашением долга по зарплате за февраль.

«Лучше всех день провозглашения ДНР отметили на шахте им. Засядько. Сегодня, 7 апреля 2020 года первая смена (около 400 человек) опустилась в шахту, но идти по рабочим местам шахтеры отказались до погашения задолженности по зарплате. Хотя горняки шахты им. Засядько пренебрегли рекомендациями НПШ (независимого профсоюза шахтеров, – ред.), в части письменных уведомлений о приостановке перед остановкой работы, после 12:00 была выплачена большая часть долга за февраль (63,2 %)», – говорится в в сообщении.

«Самые прогрессивные рабочие показывают пример остальным трудящимся!» – пишет по этому поводу в комментариях пользователь с ником «Павел».

Ранее сообщалось, что 25 марта, на шахте им. Засядько был травмирован горняк.