Жителя Донетчины привлекают к ответственности за попытку дать взятку полицейским

Жителя Торецка (Донецкая обл.) привлекают к ответственности за попытку дать взятку полицейским. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что мужчина пытался подкупить наряд полиции, чтобы его племянник избежал наказания за управление скутером в состоянии опьянения.

«В Торецке группа реагирования полиции остановила скутер под управлением 19-летнего водителя, который имел признаки алкогольного опьянения. Нарушитель отказался проходить медицинское освидетельствование и вызвал своего родственника для помощи. 43-летний горожанин предложил полицейским деньги, чтобы "решить вопрос на месте". При составлении административных материалов по ст. 130 КУоАП относительно парня мужчина пытался дать правоохранителям 5 тыс. грн», – рассказали в полиции.

На предупреждение об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу мужчина не отреагировал, поэтому полицейские вызвали следственно-оперативную группу для документирования преступления.

В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 4-х лет.