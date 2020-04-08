Во всех храмах УПЦ молятся за врачей и о прекращении эпидемии

В храмах Украинской православной церкви во время литургий читают молитвы за врачей и медработников и о прекращении эпидемии коронавируса. Об этом рассказал епископ Добропольський Спиридон, викарий Горловской епархии на брифинге в Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

Епископ отметил, что с начала карантина все богослужения совершают с учетом ограничений, установленных Кабинетом министров Украины, то есть присутствуют не больше 10 человек. Во всех церквях проводится дезинфекция, все прихожане, которые участвуют в богослужении, и служащие в том числе, находятся в масках.

«В сложившейся в связи с коронавирусом ситуации, наверное, ни один человек не должен оставаться равнодушным и бездейственным. Украинская православная церковь всегда со своим народом, особенно в те моменты, когда тяжело. И сегодня, в тяжелое для всей страны и для Донбасса время, во всех храмах на каждом богослужении возносятся молитвы о прекращении этой эпидемии, о том, чтобы Господь сохранил всех людей в мире, в здравии, в благоденствии. Также воссылаются молитвы и за тех людей, которые сегодня первыми встречают эту болезнь, на каждой божественной литургии мы читаем особенную молитву за врачей, за медработников», – рассказал священнослужитель.

Что касается обрядов, в частности, причастия, епископ Спиридон пояснил, что установлено правило, согласно которому запивка после причастия разливается в одноразовые стаканчики. Кроме того, все, кто находятся в храме, становятся друг от друга на расстоянии около 2 м.

Он отметил, что церковь сегодня оказывает не только молитвенную поддержку, но и по благословению предстоятеля УПЦ блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, участвует в благотворительности, помогает обеспечивать больницы необходимыми средствами для борьбы с коронавирусом.