Ученые создают тест, который покажет тяжесть течения коронавируса

Известно, что до 50% жертв коронавируса вообще не сталкиваются с симптомами. Поэтому австралийские ученые работают над первым в мире тестом, который способен предсказать серьезность развития коронавирусной инфекции у человека, сообщает 24tv.ua со ссылкой на американское издание АВС.news,

Исследованием занимаются ученые из Университета Монаша, они адаптировали технологии, используемые для тестирования гриппа и аллергии, передает ABC.

Технология поможет тестировать иммунитет к коронавирусу у людей, которые не болеют сами, но могут заразить других. Кроме того, можно будет выявить тех, у кого есть риск развития тяжелой формы COVID-19.

Тест следит за различиями в крови у пациентов с умеренной и тяжелой формой инфекции. Таким образом можно предположить, какие действия необходимо предпринять на раннем этапе COVID-19, чтобы через несколько дней человек не был на аппарате искусственной вентиляции легких.

В начале апреля образцы клеток уже начали проверять в Мельбурне. Их берут у пациентов, которые заразились и вылечились от коронавируса в Австралии, Италии, Китае и Нью-Йорке. Целью экспериментов является наблюдение за иммунитетом, производимым человеком в ответ на коронавирус. Он дает возможность определить, насколько прочной является иммунная реакция, и какова вероятность развития тяжелых симптомов.

Исследователи будут наблюдать за В-лимфоцитами памяти – клетками иммунной системы, вырабатывающими антитела для борьбы с вирусами.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине зарегистрировано 206 новых случаев коронавирусного заболевания. Из них 20 случаев – среди детей, есть также и заболевшие медработники.