Соцвыплаты переселенцев в период карантина: Правозащитники разъяснили, что меняется

Сегодня, 8 апреля, был внесен ряд изменений в постановления Кабинета министров Украины, касающихся социальных выплат, в том числе внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Аналитики благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») подготовили разъяснения изменений относительно соцвыплат ВПЛ. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Так, изменения касаются следующих пунктов:

выплаты ежемесячной адресной денежной помощи («переселенческие»);

справки о постановке на учет ВПЛ;

прохождения физической идентификации в «Ощадбанке»;

сроков назначения, выплаты и продления социальных пособий;

порядка обращения в органы социальной защиты населения.

Относительно выплаты ежемесячной адресной денежной помощи:

если 6-ти месячный срок выплаты пособия истекает в период карантина и в течение 30 дней со дня его отмены, то назначение такой помощи на следующий 6-ти месячный срок осуществляется автоматически без обращения и представления необходимых документов. Размер остается таким же, как и в текущем периоде;

период (в течение действия карантина и 30 дней со дня его отмены) не засчитывается в период пребывания на временно оккупированных территориях.

Относительно справки о постановке на учет ВПЛ:

в течение периода действия карантина и 30 дней со дня его отмены запрещается принимать решение об отмене справки о постановке на учет ВПЛ.

Относительно прохождения физической идентификации в «Ощадбанке»:

условие о действии платежных карточек, а именно прохождение физической идентификации в учреждениях акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») каждые 6 месяцев, не применяется на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены;

установленные сроки проведения физической идентификации в учреждениях «Ощадбанка» приостанавливаются на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены;

запрещается (на период действия карантина и 30 дней со дня его отмены) приостанавливать расходные операции АО «Ощадбанк» в связи с непрохождением физической идентификации.

Относительно сроков назначения, выплаты и продления социальных пособий:

1. На период карантина срок выплат продолжается, а государственная соцпомощь выплачивается за полный месяц без обращения лица в органы социальной защиты населения по:

помощи малообеспеченным семьям;

помощи на детей одиноким матерям;

помощи на детей, над которыми установлена ​​опека и попечительство;

помощи на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, на ребенка, получившего тяжелую травму, требующего трансплантации органа, требующего паллиативной помощи, которым не установлена ​​инвалидность;

ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, который по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, на уход за ним;

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место проживания их неизвестно;

ежемесячной адресной помощи ВПЛ;

временной государственной соцпомощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату.

2. Срок обращения для назначения государственной помощи продлевается на период карантина и на один месяц с даты его завершения по:

государственной помощи семьям с детьми;

государственной соцпомощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

временной государственной соцпомощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату.

3. В случае пропуска срока переосвидетельствования получателями государственной соцпомощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью – выплата таких видов пособий не останавливается до окончания срока действия карантина

В дальнейшем будет произведен перерасчет уплаченных пособий на основании результатов переосвидетельствования и соответствующего заявления получателя (представителя).

Если по результатам проведенного перерасчета:

размер помощи был меньше – будет проведена доплата в размере разницы;

не было подтверждено право на получение помощи или сумма выплаты была больше – излишне уплаченные суммы помощи будут взысканы в течение месяца с даты окончания карантина в размере не более 20% суммы выплаченных пособий.

Порядок обращения в органы социальной защиты населения (для получения временной государственной соцпомощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату; государственной соцпомощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью):

заявление о назначении выплат может быть отправлено ​​по почте;

получатели информируют органы социальной защиты населения (с помощью средств электронной или телефонной связи) об изменениях обстоятельств, влияющих на определение права и размера помощи.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины на период карантина упростил процедуру получения ежемесячной адресной помощи ВПЛ из Донбасса и Крыма, в частности, запретил прекращение соцвыплат.