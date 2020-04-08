ВСУ приняли на вооружение бронеавтомобиль «Казак-2М1»

Бронированный автомобиль «Казак-2М1», который разработан и серийно производится киевской компанией НПО «Практика», принят на вооружение Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Соответствующий приказ подписан министром обороны Украины Андреем Тараном, сообщает «Defence-ua.com».

Принятию на вооружение «Казак-2М1» предшествовали успешные государственные испытания бронемашины, которые продолжались с октября 2018 года по декабрь 2019 года. Во время этих испытаний всесторонне проверялись ходовые и эксплуатационные характеристики, проводились обстрелы и подрывы.

«Казак-2М1» соответствует НАТОвским стандартам защиты STANAG 4569 level 2 для защиты от стрелкового оружия и level 3а по противоминной защитой. То есть бронеавтомобиль способен выдержать обстрел бронебойно-зажигательными пулями калибра 7,62х39 в любой проекции и подрыв 8 кг мины или фугаса под колесом. Для повышения защиты экипажа и десанта он оборудован противоминными сиденьями и многослойным полом.

Бронемашина имеет полностью несущий бронекорпус, что отличает ее от других аналогичных бронеавтомобилей, которые обычно строятся на базе внедорожников или грузовиков.