Из-за эпидемии коронавируса планируют освободить около 900 заключенных, – Минюст

Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал тему освобождения осужденных в связи с коронавирусом. Об этом он сообщил сегодня, 8 апреля, в Facebook,

«Отдельные страны действительно пошли на освобождение большого количества заключенных во время эпидемии. По разным мотивам. Кто-то не смог их удержать в местах лишения свободы, кто-то считал, что это уменьшит количество заражений вирусом. Позиция Минюста – мы поддерживаем идею освобождения осужденных, однако не массового, а в ограниченном и обоснованном количестве. Речь должна идти только о тех, кто не представляет опасности для общества», – считает Малюська.

Он объяснил, почему. «Сейчас страна находится на карантине. Люди в основном сидят по домам и живут за счет сбережений. Крайне мало осужденных, которые могут выйти на свободу, и после этого смогут жить в своей квартире/доме за счет каких сбережений. Вероятнее всего, что этот шаг не только не уменьшит количества больных, но увеличит их, а также существенно ухудшит криминогенную ситуацию. Единственное, чего достигнет массовое освобождение осужденных в такой ситуации – это уменьшит головную боль Минюста по содержанию осужденных в безопасности. Но уменьшение нашей головной боли не является целью нашей работы. Мы не будем перекладывать проблему с больной головы на здоровую. Поэтому мы поддерживаем продуманные меры – законопроект об амнистии (Igor Fris), который высвободит около девятисот осужденных, и инициируем изменения в законодательство, которые позволят существенно уменьшить количество новых людей, которые направляются в СИЗО или учреждения отбывания наказаний. Очень просим коллег по парламенту рассмотреть такие инициативы в первоочередном порядке», –. объяснил министр.

«Но мы не инициируем и не поддерживаем массовых мероприятий по освобождению десятков тысяч осужденных. Такие процессы должны происходить только постепенно, подготовленно и контролируемо без создания опасности для общества», – подытожил Малюська.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине зарегистрировано 206 новых случаев коронавирусного заболевания. Из них 20 случаев – среди детей, есть также и заболевшие медработники.