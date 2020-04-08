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Увольнение солдат-срочников в запас: Карантин не повлияет на сроки

08.04.20 18:30
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Украинские военнослужащие, отслужившие установленные сроки, будут уволены в запас вовремя. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран в эфире одного из телеканалов, пишет «Интерфакс – Украина».

«Срок выполнения мероприятий, связанных с увольнением в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки службы, остаются без изменений», – сказал он

Таран напомнил, что очередной призыв граждан на срочную военную службу указом президента Украины перенесен с апреля-июня на май-июль 2020 года с целью недопущения распространения в государстве респираторной болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Также в Министерстве обороны отметили, что численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу определена распоряжением Кабинета министров Украины.

Всего планируется призвать и направить в войска 16 тыс. 460 человек, в том числе в Вооруженные силы Украины – 9 тыс., Национальную гвардию – 5 тыс. 460 человек, Государственную пограничную службу – 1 тыс. 300 человек и в Государственную специальную службу транспорта – 700 человек.

Всего в апреле – июле 2020 года из ВСУ будут уволены около 6 тыс. 700 военнослужащих–срочников.

В Минобороны заверили, что военнослужащие срочной службы по-прежнему не будут привлекаться к выполнению задач в районе проведения операции Объединенных сил.

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