Подорвалась на растяжке, но выжила: История фронтовой собаки Насти, которая предупреждает бойцов ВСУ об обстрелах (Фото)

Фронтовая собака Настя уже 3 года является талисманом одного из батальонов горно-штурмовой бригады. Вместе с украинскими бойцами она побывала в самых горячих точках Донбасса – Марьинке, Крымском, Водяном. Настя подорвалась на растяжке, была ранена, получила контузию. Но выжила. Сейчас она снова несет свою нелегкую службу и каждый раз предупреждает военных о вражеских обстрелах.

«Настя собака нашего бойца. Она постоянно ездит с нами на каждую ротацию. С нами постоянно на полигонах. Получается, что когда подразделение заехало на первую ротацию, это было в Марьинке, она там и родилась, Женя взял ее к себе. Уже будет полноценная третья ротация с нами. Она целый день проводит на улице, а в блиндаж заходит вечером», – говорит военнослужащий Вооруженных Сил Украины Василий.

Он отметил, что собаки в зоне ООС хороши тем, что у них повышенный слух и нюх. Если кто-то подходит чужой, то Настя чувствует за много метров. «У нас была ситуация, была предыдущая ротация в Крымском, каждое утро и каждый вечер у нее была привычка оббегать все посты. На каждом посту ее кормили и вечером она возвращалась к нам назад. И так случилось, что она подорвалась на растяжке. У нее было серьезное ранение в область шеи. Она бежала к нам и упала на полпути, потому что не было сил и потеряла много крови. Ее хозяин Женя услышал взрыв и как она начала скулить, он выбежал навстречу, нес ее на руках к нам. В шее было отверстие. Наш боевой медик оказал ей первую медицинскую помощь, обработал рану, наложил повязку. Мы ждали до утра – если она выживет, то тогда на утро должны были ее зашить. Все хорошо, на утро она была жива», – рассказал Василий.

По словам бойца, бывает такое, когда, например, должны сработать минометы, тогда Настя бежит до взрывов в блиндаж, прячется. «Тогда мы предполагаем, что будет обстрел. Ее хозяин говорит, что если бы Настя была девушкой, то он бы с ней не жил. Характер у нее очень сложный, она упертая и очень обидчивая. Она может обидеться на любой пустяк и уйти на целый день. А только потом вернуться», – добавил Василий.

Фото: скриншот видео «Військове телебачення України»

Напомним, на фронте с украинскими воинами с 2016 года служит питбультерьер Капрал. Армейцы забрали его в подразделение больным и раненым. С тех пор он так и остался с ними. Ежедневно сопровождает бойцов на посты, а, чувствуя опасность, предупреждает об этом воинов разными способами. Капрал был тяжело ранен. Военные медики оперировали пса около 5 часов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Військове телебачення України»