В Донецкой области 17 человек госпитализированы с подозрением на COVID-19

В Донецкой области по состоянию на сегодня, 8 апреля, 17 человек госпитализированы с подозрением на случай острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Донецкой областной государственной администрации.

«Количество лиц с подозрением на случай острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCOV (нарастающим итогом) – 103, из них детей – 21», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что у 11 человек диагноз был подтвержден.

По 15 пациентам проводится обследование.

Летальный случай, связанный с острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом, – один.

Выздоровел один человек.

Как уточняется, для приема больных в области обустроено 4 заведения, в них коек – 315.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине зарегистрировано 206 новых случаев коронавирусного заболевания. Из них 20 случаев – среди детей, есть также и заболевшие медработники.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области зарегистрировано 2 новых случая COVID-19.