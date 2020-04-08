На Донетчине застрелился военнослужащий

В поселке Новотроицкое (Волновахский р-н, Донецкая обл.) военнослужащий покончил с собой, застрелившись из автомата Калашникова, передает «УНН» со ссылкой на информацию правоохранительных органов.

Трагедия произошла вчера вечером, 7 апреля, в спальном помещении воинской части, дислоцирующейся в Новотроицке.

По предварительной информации, военный (1977 года рождения) выстрелил себе в рот из служебного автомата АКМ-74. От выстрела военный погиб на месте.

Правоохранители начали расследование по данному факту. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.