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На Донетчине застрелился военнослужащий

08.04.20 19:05
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В поселке Новотроицкое (Волновахский р-н, Донецкая обл.) военнослужащий покончил с собой, застрелившись из автомата Калашникова, передает «УНН» со ссылкой на информацию правоохранительных органов.

Трагедия произошла вчера вечером, 7 апреля, в спальном помещении воинской части, дислоцирующейся в Новотроицке.

По предварительной информации, военный (1977 года рождения) выстрелил себе в рот из служебного автомата АКМ-74. От выстрела военный погиб на месте.

Правоохранители начали расследование по данному факту. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

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