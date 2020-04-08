RU
Все новости

В «ДНР» подтвержден седьмой случай заражения коронавирусом

08.04.20 18:52
Фото: сайт ПРООН
Фото: сайт ПРООН

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области зафиксирован седьмой случай заражения коронавирусной инфекции

«Министерство здравоохранения ДНР сообщает, что по результатам проведенных исследований в Донецкой народной республике 8 апреля 2020 года зарегистрирован еще один случай заболевания COVID-19», – говорится в сообщении «министерства здравоохранения ДНР».

Уточняется, что инфекция обнаружена у 35-летнего мужчины, который 4 апреля вернулся из Российской Федерации через КПВВ «Успенка» и находился на самоизоляции. Спустя два дня он обратился за медицинской помощью, после чего был госпитализирован, его состояние удовлетворительное. Родственники инфицированного также находятся в изоляции под наблюдением.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» подтверждены 6 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, за сутки под наблюдение взяты 13 человек.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк