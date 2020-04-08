В «ДНР» подтвержден седьмой случай заражения коронавирусом

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области зафиксирован седьмой случай заражения коронавирусной инфекции

«Министерство здравоохранения ДНР сообщает, что по результатам проведенных исследований в Донецкой народной республике 8 апреля 2020 года зарегистрирован еще один случай заболевания COVID-19», – говорится в сообщении «министерства здравоохранения ДНР».

Уточняется, что инфекция обнаружена у 35-летнего мужчины, который 4 апреля вернулся из Российской Федерации через КПВВ «Успенка» и находился на самоизоляции. Спустя два дня он обратился за медицинской помощью, после чего был госпитализирован, его состояние удовлетворительное. Родственники инфицированного также находятся в изоляции под наблюдением.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» подтверждены 6 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, за сутки под наблюдение взяты 13 человек.