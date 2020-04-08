В Краматорске перевернулся автомобиль: Пострадали два человека

В Краматорске (Донецкая обл.) полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в котором пострадали два человека: легковой автомобиль «MAZDA» выехал за пределы проезжей части и перевернулся. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Сегодня, 8 апреля, в 1:10 в дежурную часть Краматорского отдела полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Волгодонская», – сказано в сообщении.

Как выяснили правоохранители, 52-летний водитель автомобиля «MAZDA» не справился управлением транспортом, вылетел с дороги и перевернулся. В результате ДТП мужчина и женщина, которые были пассажирами автомобиля, получили травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу.

«Открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.