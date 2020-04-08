Люди не смогут выйти на пенсию: Долг по ЕСВ на Донбассе, в том числе в ОРДЛО, превысил 7 млрд

На территории Донецкой и Луганской областей, в том числе в ОРДЛО, общая сумма задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ), по состоянию на 1 марта, составляет 7 млрд 109 млн 664,1 тыс. грн. Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

«За последние два месяца в представительство Офиса омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областей увеличилось количество обращений граждан по поводу нарушений их социально-экономических прав. Из-за неуплаты и долгов по ЕСВ предприятиями и частными предпринимателями, людям, работающим на данных предприятиях, не насчитывается страховой стаж (пропорционально задолженности), соответственно, человек в последующем не сможет выйти на пенсию», – написал он.

Лисянский отметил, что многие люди даже не догадываются, что предприятие, на котором они работают, не платит ЕСВ. Пример – это частная шахта им. Святой Матроны Московской (Торецк, Донецкая обл.), где долг по ЕСВ составляет 17,5 млн грн. Многие работники этого предприятия не смогут выйти на пенсию из-за задолженности предприятия.

Так, по информации представителя омбудсмена, задолженность по ЕСВ составляет:

Луганская область (в целом) – 2 млрд 198 млн 530,9 тыс. грн:

временно неподконтрольная правительству часть Луганской области (ОРЛО) – 1 млрд 690 млн 783, 1 тыс. грн;

подконтрольная правительству территория Луганской области – 507 млн 747,8 тыс. грн;

Донецкая область (в целом) – 4 млрд 911 млн 133,2 тыс. грн:

временно неподконтрольная правительству часть Донецкой области (ОРДО) – 1 млрд 642 млн 914,5 тыс. грн;

подконтрольная правительству территория Донецкой области – 1 млрд 642 млн 914,5 тыс. грн.

«На данный момент я обратился в правоохранительные органы управление ГФС Луганской и Донецкой областей с запросом о предоставлении превентивных мер, направленных на недопущение подобных нарушений прав человека, а также привлечение к административной и уголовной ответственности руководителей предприятий, у которых есть задолженность по ЕСВ», – подытожил Павел Лисянский.