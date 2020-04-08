У медработницы инфекционной больницы на Донетчине подтвержден Сovid-19

В Мирнограде (Донецкая обл.) скрининговые исследования контактных сотрудников инфекционной больницы подтвердили наличие коронавирусной инфекции у одной из медицинских работниц. Об этом сообщается на странице медучреждения в Facebook.

«По состоянию на 18:00 07.04.2020 выявлено РНК Сovid-19 в результате скрининговых исследования контактных сотрудников больницы. Девушка изолирована, в удовлетворительном состоянии», – говорится в сообщении.

Уточняется, что девушка не пользовалась общественным транспортом, на работу прибывала собственным транспортом.

Сейчас ведется работа с контактными.

У других 21 сотрудников больницы РНК Сovid-19 показали отрицательный результат.

«Еще по 8 лицам продолжаются исследования», – говорится в сообщении.

Напомним, что в Донецкой области по состоянию на сегодня, 8 апреля, 17 человек госпитализированы с подозрением на случай острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом.