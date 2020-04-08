«200 скорых для Украины»: Машины, подаренные медикам Фондом Рината Ахметова, спасают жизни больных коронавирусом

По состоянию на сегодня, 8 апреля, в Украине лабораторно подтверждены 1 668 случаев заражения коронавирусом COVID-19. 80 из них зафиксированы в Черкасской области. На горячую линию местной «скорой помощи» ежедневно поступают вызовы от тех, кто подозревает заражение инфекцией у себя или близких. Если симптомы подтверждаются, то к больным выезжают специальные бригады медиков. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

В одном из таких экипажей работает Сергей Тертышник.

«В "скорую" я пришел работать водителем 15 лет назад. Почти все машины в нашем автопарке появились примерно в то же время. Они, конечно, сильно устарели и физически, и морально. Но деваться было некуда, работали на них», – рассказывает Сергей.

Фельдшер Анатолий Безугляк подтверждает слова коллеги. Говорит, что спасать жизни на старых машинах было почти невозможно: «Нет в них подходящего оборудования. Поэтому фактически просто перевозили пациентов из дома в больницу и уже на месте оказывали качественную помощь».

Ситуация усугубилась в разгар эпидемии коронавируса. К счастью, черкасские медики успели к этому времени получить новые, суперсовременные машины в рамках проекта «200 скорых для Украины» Фонда Рината Ахметова. Область получила сразу 9 спецавтомобилей, оборудованных по самым высоким медицинским стандартам: 5 машин типа В (их еще называют «реанимациями на колесах»), 1 автомобиль реанимации новорожденных и 3 медицинских внедорожника.

На вызовы к пациентам с подозрением на коронавирус в Черкасской области выезжают 6 специальных бригад медиков. 4 из них работают на машинах, подаренных Ринатом Ахметовым.

«Машины – высший класс! Самое главное – они оборудованы стационарными и переносными аппаратами кислорода. Это позволяет нам транспортировать людей с подозрениями на коронавирус», – говорит Марина Фатеева, врач «скорой помощи».

Директор черкасского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Фесун считает, что новые машины пришли в регион очень вовремя: «От качества и "начинки" автомобиля зависит 50-60 % качества оказания помощи. А в экстренных случаях – еще больше. Спасибо Фонду Рината Ахметова за эти машины. Они для нас, как глоток свежего воздуха».

Проект «200 скорых для Украины» был реализован по инициативе президента Владимира Зеленского и личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал врачам такое количество суперсовременных машин «скорой помощи».

Медики Украины получили 64 внедорожника, 22 неонтальных автомобиля и 114 «реанимаций на колесах». Сегодня многие из этих «скорых» задействованы в борьбе с эпидемией по всей стране.