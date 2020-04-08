Шпионил для «ДНР»: Экс-начальника разведки ВСУ приговорили к 13 годам тюрьмы

По материалам военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) к 13 годам лишения свободы приговорили Ивана Безъязыкова по обвинению в государственной измене. Он собирал разведывательную информацию в пользу «ДНР». Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба СБУ.

Как уточняется, в результате проведения многоэтапной специальной операции СБУ получила и передала в суд неопровержимые доказательства совершения бывшим начальником разведки штаба 8 армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Безъязыковым государственной измены.

В СБУ напомнили, что в августе 2014 года Безъязыков при проведении переговоров с участниками незаконных вооруженных формирований (НВФ) о возможном обмене ранеными и телами погибших, попал в плен к НВФ «ДНР».

«На предложение руководителя разведывательного управления республиканской гвардии "ДНР" с позывным "Хмурый", который является кадровым сотрудником Главного Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации разведуправления (ГРУ ГШ ВС РФ) Сергеем Дубинским, о дальнейшей службе в подразделении разведки "ДНР", украинский полковник дал согласие», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках начатого уголовного производства следователи СБУ точно установили, что Безъязыков добровольно вступил в ряды подконтрольного ГРУ ГШ ВС РФ так называемого «разведывательного управления ДНР». Он занимался сбором, обработкой и обобщением разведывательной информации о силах антитеррористической операции (АТО), которые использовались НВФ для вооруженного сопротивления подразделениям ВСУ.

«Действуя в интересах террористической организации "ДНР", Безъязыков участвовал в вербовке украинских военнослужащих, находившихся в плену. Он также помогал боевикам планировать разведывательно-диверсионные акции против сил АТО», – сказано в сообщении.

По информации СБУ, 7 апреля этого года Шевченковским судом Киева Иван Безъязыков признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины, и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с лишением воинского звания полковник.

«Защита имеет право подать апелляцию на решение суда», – добавили в СБУ.