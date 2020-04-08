В Донецкой области аппараты ИВЛ установят в 17 больницах

Начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко рассказал, в каких городах в последнее время закуплены аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом он сообщил сегодня, 8 апреля, на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Аппараты ИВЛ в ближайшее время будут установлены в 17 больницах. На сегодня аппарат установлен в Константиновской инфекционной больнице, в Константиновской многопрофильной больнице. Еще один аппарат установлен в Мариуполе в больнице скорой помощи», – сказал Педенко.

По его словам, еще ожидается, что до конца апреля будет установлено 50 аппаратов и до конца мая – еще 50 аппаратов.

Напомним, что в Донецкой области по состоянию на сегодня, 8 апреля, 17 человек госпитализированы с подозрением на случай острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом.