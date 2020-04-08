Карантинная тысяча: Как в Украине государство может помочь пенсионерам

В Украине в связи с введением карантина правительство пообещали материальную помощь пенсионерам. В Пенсионном фонде уточнили, что выплаты получат те пенсионеры, ежемесячные пенсии которых не превышают 5 тыс. грн. Таких людей около 10 миллионов. Заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский пояснил, что на данный момент выплата «карантинной тысячи» – единственный выход из кризисной ситуации, чтобы хоть как-то помочь пенсионерам. В свою очередь, эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Владимир Щербина заметил, что это не позволяет решить пенсионные проблемы, и Украине следует взять в качестве примера чилийскую систему, передает «Слово і Діло».

Так, по мнению Яблоновского, после того, как произошел скачек цен на продукты, и учитывая, что у пенсионеров могут быть дополнительные расходы в связи с карантинными ограничениями, государство обязано поддерживать наиболее уязвимую категорию граждан.

«Любую помощь нельзя оказывать бездумно. Однако следует учесть, что сейчас мы находимся в кризисной ситуации. Есть группы, которые особенно пострадали от карантина: пенсионеры, малообеспеченные, те, кто лишился работы. Нужно решать вопрос таким образом, чтобы у людей была еда, какие-то средства для существования. И если поддержку нужно оказать быстро, то самый простой способ для государства – уменьшить какие-то налоги, как в случае с ФЛП, либо выплатить одноразовую помощь», – отметил он.

Как считает экономист, с точки зрения скорости реагирования и помощи наиболее нуждающимся группам населения решение о выплатах для пенсионеров было единственным и оправданным решением. А «карантинную тысячу» стоит рассматривать, как исключение и одноразовые меры, которые оправданы в кризисной ситуации.

«Подобные доплаты не могут носить постоянный характер и становиться правилом. В идеале нужно ставить вопрос о продолжении реформирования пенсионной системы после выхода из карантина», – констатировал Яблоновский.

В свою очередь, Владимир Щербина пояснил, что в идеальном варианте государство не должно иметь к доплатам никакого отношения. Нужно в корне менять систему таким образом, чтобы создать условия, при которых каждый гражданин самостоятельно 7-10% от зарплаты вносил бы на личный пенсионный счет.

По мнению специалиста, эти средства должны быть под процентом на протяжении всего периода накопления. «Суть в том, что распределительный принцип формирования пенсий, когда деньги на выплату пожилым гражданам вычитаются из зарплаты работающих, был заменен на накопительный, когда человек сам себе откладывает на старость. У каждого есть свой пенсионный счет, в который надо ежемесячно перечислять взносы в размере 10% от заработной платы. Никто ничего сверхъестественного не придумывал. Получил зарплату – положил 10% на свой счет», – разъяснил Владимир Щербина.