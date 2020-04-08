Безработица: В Кабмине прогнозируют скачок в апреле

В Кабинете министров Украины ожидают существенное увеличение безработных с апреля. Об этом сообщил министр экономики Игорь Петрашко, передает « РБК – Украина ».

При этом он добавил, что увеличение количества безработных ожидается в связи с упрощением процедуры регистрации. «Количество безработных в системе занятости зарегистрированных сейчас на 7 апреля – 364 тысячи человек. Если брать сравнительный период с прошлым годом, то рост составляет 13%. Но мы ожидаем существенный рост количества зарегистрированных по безработице, потому что мы упрощаем процедуры. Есть много технических вещей, мы будем стараться, чтобы человек мог спокойно зарегистрироваться. Поэтому мы ожидаем существенное увеличение», – заявил Петрашко.

Он также отметил, что правительство готово с финансовой точки зрения. «Средства предусмотрены в бюджете в тех или иных статьях», – заявил Петрашко.

Напомним, что в Украине правительство определило особенности предоставления жилищных субсидий в условиях карантина.