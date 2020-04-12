Временное жилье для переселенцев: Количество желающих участвовать в программе в 4 раза превысило возможности финансирования

В Украине за I квартал этого года количество желающих поучаствовать в программе по финансированию временного жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) превысило возможности самого финансирования. За этот период на участие в программе подали заявки 35 громад, а общая сумма запросов на субвенции составила около 75 млн грн, что почти в 4 раза превышает сумму, предусмотренную на финансирование программы в бюджете-2020 (20 млн грн). Поэтому громады уже начали обращаться в центральные органы государственной власти с предложениями внести изменения в бюджет и увеличить финансирование программы. Об этом сообщает пресс-служба Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния»).

Программа обеспечения ВПЛ временным жильем была начата в соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины №769 от 4 октября 2017 года «Об утверждении Порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины». С 2017 года по 2020 год включительно общая сумма средств, предусмотренных бюджетом на временное жилье составляет 105 млн грн. Всего за бюджетные средства за 3 года было приобретено 271 квартира и 2 жилых дома. «Более 600 человек пусть и на время, но решили для себя ключевую проблему – нашли крышу над головой», – отмечается в сообщении.

В организации считают, что программа государственного финансирования временного жилья нужна не только переселенцам, но и самым принимающим громадам. Это возможность получить в собственность квартиры или дома для тех жителей, кто нуждается в помощи.

«Важность программы значительно возросла в условиях экономического кризиса и тяжелых последствий пандемии для переселенцев. Особенно эта проблема может затронуть области, в которых проживает наибольшее количество переселенцев – Луганскую, Донецкую, Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Киевскую и город Киев. Активность громад, которые уже сейчас начнут подготовку к участию в программе и подадут заявки, продемонстрирует государству, что программа нужна людям и надо увеличивать финансирование, меняя бюджет уже в этом году. Особенно нужно учесть сложные последствия, с которыми переселенцы могут столкнуться в результате длительного карантина. Потеря работы для людей, жилье которых остается на оккупированной территории, в большинстве случаев означает и потерю арендованного жилья. И временное жилье в такой ситуации сможет стать реальной помощью для переселенцев», – заявляют в «Группе влияния».

По словам исполнительного директора Общественного холдинга «Группа влияния» Татьяны Дурневой, иногда обращаются ВПЛ с жалобами на местные власти – мол им ничего не интересно, или они вообще не знают о возможности сформировать фонд временного жилья для ВПЛ. «Но не всегда есть противодействие чиновников – иногда они просто не видят необходимости, потому что сами переселенцы не активны, или местная власть не понимает, как принять участие в программе временного жилья. Именно поэтому мы стараемся распространять успешный опыт громад, которые уже получили финансирование из государственного бюджета, а также делимся знаниями и информацией с заинтересованными внутренне перемещенными лицами», – сказала она.

Как сообщалось ранее, программа «70 на 30» предусматривает приобретение в коммунальную собственность квартир на вторичном рынке недвижимости. Затем данные квартиры по бальной системе распределяются между переселенцами, которые относятся к незащищенным и малообеспеченным категориям. В 2019 году по данному проекту для переселенцев в регионах приобрели более 80 квартир. При этом в МинВВОТ отмечают, что местные власти не активно участвуют в программе «70 на 30».

Если на 2019-й год на данную программу выделялось 35 млн грн из госбюджета, то на 2020-й запланировано лишь 20 миллионов – этого хватит на покупку около 50 квартир. При этом от регионов уже получены заявки на 50 млн грн. Для эффективной реализации проекта на него в год нужно 100 млн грн.