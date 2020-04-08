Со 170 грн до 6 тысяч: В Украине планируют повысить штрафы за поджог сухостоя

Правительство предлагает повысить штрафы за поджог сухостоя. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

«Год за годом, весной во всех регионах все чаще наблюдаются случаи сжигания сухой растительности. Это не только создает угрозу пожаров, но и загрязняет воздух. Поэтому ответственность должна быть усилена. Мы предлагаем повысить штрафы со 170 грн до 6 тыс. грн», – написал он.

Как сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, существующие размеры штрафов, предусмотренные статьей 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП), доказывают свою неэффективность, в связи с чем назрела необходимость их пересмотра. Назрела также необходимость внесения изменений в КоАП в части расширения круга лиц, уполномоченных рассматривать дела о таких правонарушениях, и круга лиц, наделенных полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных указанной статьей КоАП.

По словам министра, проектом Закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления административной ответственности за самовольное выжигание растительности или ее остатков», который сегодня поддержало правительство, предлагается внести изменения в ст. 77-1 Кодекса и увеличить размер санкций за самовольное выжигание растительности или ее остатков, а именно:

от 50 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан;

от 120 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан – на должностных лиц.

За те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, предусмотрено наложение штрафа на граждан от 100 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от 1 тыс. до 1,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, законопроект предоставляет право административным комиссиям при исполнительных органах городских, сельских, поселковых советов рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных, в том числе, ст. 77-1 КУоАП. При этом должностные лица, уполномоченные на то исполнительными комитетами сельских, поселковых, городских советов наделяются полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях за самовольное выжигание растительности.